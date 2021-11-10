Вернидуб: «Я думаю, Шевченко – достаточно серьезный тренер»

Украинец взялся за непростой проект

Юрий Вернидуб / фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал назначение Андрея Шевченко в «Дженоа»:

«Я его только поздравляю. Думаю, если он там, то в первую очередь сам хотел туда. Поэтому удачи и хорошей работы. Я думаю, тренер – достаточно серьезный, показал своей работой в сборной Украины. Могу только пожелать удачи и выровнять ту ситуацию, которая есть у «Дженоа». Думаю, у него все получится».

Специалист уже прибыл в Геную и провел первую тренировку в качестве тренера «грифонов».

Ранее стала известна точная зарплата Шевченко в итальянском клубе. Украинец – в топ-10 Серии А среди тренеров по размеру оклада.