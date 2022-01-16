Игрок, который мог заменить Миколенко в «Динамо», снова выбыл на длительный срок
Вернидуб: «Я считаю, что Миколенко вовремя ушел в «Эвертон»
Украинец уже дебютировал в АПЛ
21:30
Юрий Вернидуб / фото - FC Sherif
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон»:
«У них непредсказуемый чемпионат. Есть проблемы у каждого из клубов АПЛ с положительными тестами на омикрон. Непросто будет, но это тот клуб, который обязан быть как минимум в десятке.
Миколенко мне очень нравился. Хоть он и молод, все говорят, что он рано ушел, но я считаю, что вовремя. Думаю, что у него все получится.
У него прекрасный мужской характер. Это был один из лучших левых защитников в Украине. Все то, что необходимо крайнему защитнику, у него есть».
Миколенко перешел в ливерпульскую команду за 21 миллион евро. Игрок уже успел дебютировать за клуб в АПЛ, став одним из лучших в своей команде.
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