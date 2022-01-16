Вернидуб: «Я считаю, что Миколенко вовремя ушел в «Эвертон»

Юрий Вернидуб / фото - FC Sherif

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон»:

Миколенко мне очень нравился. Хоть он и молод, все говорят, что он рано ушел, но я считаю, что вовремя. Думаю, что у него все получится.

У него прекрасный мужской характер. Это был один из лучших левых защитников в Украине. Все то, что необходимо крайнему защитнику, у него есть».