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Вернидуб: «Зачем мне памятник? Я еще при памяти и живой»

Специалист не считает такую почесть необходимой
Футбол Украинские легионеры
10:50
Вернидуб: «Зачем мне памятник? Я еще при памяти и живой»
Юрий Вернидуб / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ:

«Опустошенность была. Не хотелось спать где-то до 4 часов утра, не мог уснуть. Потом поспал.

Утром проснулся, как обычно. Сказка продолжается, есть чудо, есть ради чего жить, ради чего работать».

Для вас это самая знаковая победа в тренерской карьере?

«Сто процентов. Я не знаю, кто это говорил, я это не слышал, зачем мне памятник? Я еще при памяти и живой. Я не сторонник этого.

Тут памятник можно ставить всему клубу «Шериф». Начиная от президента и заканчивая людьми, которые работают и ухаживают за территорией».

Украинский специалист впервые в истории вывел молдавский клуб в главный турнир Старого Света и сразу же стартовал там с победы.

Правда позже Вернидуб выразил опасения, что в Тирасполе столкнется с той же проблемой, которая у него ранее была в «Заре».

 

Источник: Футбольный формат Павел Харченко
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