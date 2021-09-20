Вернидуб: «Зачем мне памятник? Я еще при памяти и живой»

Специалист не считает такую почесть необходимой

Юрий Вернидуб / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ:

«Опустошенность была. Не хотелось спать где-то до 4 часов утра, не мог уснуть. Потом поспал. Утром проснулся, как обычно. Сказка продолжается, есть чудо, есть ради чего жить, ради чего работать».

Для вас это самая знаковая победа в тренерской карьере?

«Сто процентов. Я не знаю, кто это говорил, я это не слышал, зачем мне памятник? Я еще при памяти и живой. Я не сторонник этого. Тут памятник можно ставить всему клубу «Шериф». Начиная от президента и заканчивая людьми, которые работают и ухаживают за территорией».

Украинский специалист впервые в истории вывел молдавский клуб в главный турнир Старого Света и сразу же стартовал там с победы.

Правда позже Вернидуб выразил опасения, что в Тирасполе столкнется с той же проблемой, которая у него ранее была в «Заре».