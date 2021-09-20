Вернидуб: «Украина теряет баллы в таблице коэффициентов, но я же не могу расставить ноги и сказать: «Забивайте»
Вернидуб: «Зачем мне памятник? Я еще при памяти и живой»
Специалист не считает такую почесть необходимой
10:50
Юрий Вернидуб / фото - dynamo.kiev
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ:
«Опустошенность была. Не хотелось спать где-то до 4 часов утра, не мог уснуть. Потом поспал.
Утром проснулся, как обычно. Сказка продолжается, есть чудо, есть ради чего жить, ради чего работать».
Для вас это самая знаковая победа в тренерской карьере?
«Сто процентов. Я не знаю, кто это говорил, я это не слышал, зачем мне памятник? Я еще при памяти и живой. Я не сторонник этого.
Тут памятник можно ставить всему клубу «Шериф». Начиная от президента и заканчивая людьми, которые работают и ухаживают за территорией».
Украинский специалист впервые в истории вывел молдавский клуб в главный турнир Старого Света и сразу же стартовал там с победы.
Правда позже Вернидуб выразил опасения, что в Тирасполе столкнется с той же проблемой, которая у него ранее была в «Заре».
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