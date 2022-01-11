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Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»

Защитник луганчан рассказал о начале подготовки ко второй части сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
11:13
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Виталий Вернидуб / Фото - Футбол 1/2/3

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб высказался в эфире Футбол NEWS относительно скорого старта сборов команды.

У нас подготовка не меняется. Я думаю, ребята уже догадываются, что будет хорошая и тяжелая работа. Придется попотеть.

Соперники хорошие. Надеюсь, все игры пройдут без травм. Наиграем наши схемы, и все получится.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» поднял цену на Сайядманеша, которого не смогла выкупить «Заря».

Сергей Стаднюк
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Виталий Вернидуб Заря

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