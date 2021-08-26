Сегодня «Заря» сыграет ответный матч квалификации Лиги Европы
Вернидуб: «Заря» мотивирована и готова исправить ситуацию»
Начало игры с «Рапидом» в 19:30
10:25
Фото: ФК Заря
Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч против «Рапида» в квалификации Лиги Европы.
«Команда серьезным образом готовится к игре. Мы все прекрасно понимаем, что в прошлый четверг, можно сказать, нам где-то не повезло. Мы доминировали, играли намного лучше соперника. В сегодняшней игре расставим все точки над «і». Мы мотивированы и готовы исправить ситуацию».
Начало матча – в 19:30. Первая встреча завершилась победой австрийцев (3:0).
Смотреть онлайн «Заря» – «Рапид».
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