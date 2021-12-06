Сумасшествие в Италии! «Верона» проигрывала 0:3, но забила четырежды за тайм и вырвала победу
«Верона» купит Симеоне за 10 миллионов евро
Форвард проводит результативный сезон
17:10
Фото: Sky Sport Italia
«Верона» договорилась о переходе форварда Джованни Симеоне из «Кальяри».
26-летний аргентинец проводит результативный сезон. Он забил 10 мячей и сделал три ассиста за команду.
Перед этим сезоном «Верона» арендовала форварда с правом выкупа в 10 миллионов евро. Сейчас команда готова завершить переход, сообщает Sky Sports.
Аргентинец один из лучших бомбардиров Серии А в этом сезоне. Благодаря ему «Верона» занимает 10-е место в таблице.
Накануне его дубль помог команде вырвать победу у «Венеции», где «Верона» проигрывала в три мяча после первого тайма.
Комментарии 0