«Верона» купит Симеоне за 10 миллионов евро

Форвард проводит результативный сезон

Фото: Sky Sport Italia

«Верона» договорилась о переходе форварда Джованни Симеоне из «Кальяри».

26-летний аргентинец проводит результативный сезон. Он забил 10 мячей и сделал три ассиста за команду.

Перед этим сезоном «Верона» арендовала форварда с правом выкупа в 10 миллионов евро. Сейчас команда готова завершить переход, сообщает Sky Sports.

Аргентинец один из лучших бомбардиров Серии А в этом сезоне. Благодаря ему «Верона» занимает 10-е место в таблице.

Накануне его дубль помог команде вырвать победу у «Венеции», где «Верона» проигрывала в три мяча после первого тайма.