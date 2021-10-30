«Верона» обыграла «Ювентус» благодаря дублю Симеоне

Не спас туринцев даже гол Маккени

Фото: Verona

«Верона» в матче 11 тура Серии А дома нанесла поражение «Ювентусу».

Уже к 14-й минуте хозяева вели в два мяча. А все благодаря Джованни Симеоне, оформившего дубль.

«Ювентус» сумел перехватить инициативу позже, но и «Верона» могла забивать еще. Лишь к концу встречи «Юве» сумел отыграть один мяч, но спасти игру не смог.

«Ювентус» проиграл четвертый матч в сезоне и пропустил в таблице «Верону» на 8-е место.

Серия А. 11-й тур:

«Верона» – «Ювентус» 2:1

Голы: Симеоне, 11, 14 – Маккени, 80

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Казале (Чеккерини, 67), Лазович (Шутало, 67), Велозу, Тамез (Бесса, 75), Барак, Капрари, Симеоне (Калинич, 83).

«Ювентус»: Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро (Пеллегрини, 82), Куадрадо (Кулусевски, 69), Рабьо (Локателли, 57), Бентанкур (Маккенни, 58), Артур (Бернардески, 69), Мората, Дибала.