«Верона» выиграла три из последних пяти матчей

Симеоне на этот раз не забил

Фото: hellasverona.it

«Верона» в матче 13 тура Серии А дома обыграла «Эмполи».

Джованни Симеоне на этот раз не забил, но героем встречи стал его партер Антонин Барак. Он организовал два гола в матче, став автором первого мяча, а позже сделав ассист в конце встречи.

«Эмполи» удалось ответить лишь на первый мяч соперника, но матч команда проиграла.

«Верона» выиграла три из последних пяти матчей. Команда поднялась на 9-е место в таблице.

Серия А. 13-й тур:

«Верона» – «Эмполи» 2:1

Голы: Барак, 49, Тамез, 90+1 – Романьоли, 67

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Давидович, Казале (Лазович, 46), Велозу, Тамез, Барак, Капрари, Симеоне.

«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци, Романьоли, Луперто, Маркицца, Штулац (Бандинелли, 75), Хендерсон (Риччи, 57), Хаас (Асллани, 75), Манкузо (Байрами, 57), Ди Франческо (Исмаили, 84), Пинамонти.