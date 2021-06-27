Вертонген: «Это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии»

Но с капитаном португальцев точно будут играть внимательно

Криштиану Роналду / фото - UEFA

Защитник «Бенфики» и сборной Бельгии Ян Вертонген поделился с официальным сайтом UEFA ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии:

«Если вы видите на улице форму сборной Португалии, в 99% случаев это футболка Роналду. Я его очень уважаю, но это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии. У них есть хорошие игроки, но и у нас тоже. Криштиану – один из лучших, кто когда-либо играл в футбол, и все мы его очень уважаем. Ясно, что ему нужна поддержка команды, но думаю, что все защитники, которые играют против него, должны осознавать его уровень. Его позиционная игра изменилась за последние пару лет. Он – легенда и очень сильный игрок, но мы будем готовы!».

Бельгийцам точно есть, чего опасаться, ведь Криштиану Роналду сейчас в превосходной форме – идет первым в списке бомбардиров Евро-2020 с пятью результативными ударами в трех матчах и находится в одном забитом мяче от мирового рекорда по голам за сборную.

Матч между Бельгией и Португалией состоится уже сегодня, 27 июня, начиная с 22:00. Посмотреть видео и текстовую трансляции противостояния вы сможете на нашем сайте.

Напомним, ранее тренер бельгийцев Роберто Мартинес выразил уважение сборной Португалии.