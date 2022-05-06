«Вест Гем» має намір придбати у «Шахтаря» Тете

Наразі бразилець виступає в оренді в «Ліоні»

Тете в складі «Ліона» / Фото - ol.fr

Півзахисник «Шахтаря» Тете може стати гравцем «Вест Гема». Про це повідомляє британське видання talkSPORT.

22-річний бразилець наразі на правах оренди виступає в Лізі 1 за «Ліон». В шести матчах у нього один гол і дві результативні передачі.

Скаути «молотобійців» залишилися враженими рівнем гри вінгера. Окрім того, повідомляється, що в його трансфері зацікавлений особисто Девід Моєс.

Серед інших претендентів на півзахисника також називалися «Лестер», «Саутгемптон» і «Брентфорд».

Нагадаємо, «Вест Гем» слідкує за ще одним гравцем на позицію правого нападника, яку, до речі, закриває Андрій Ярмоленко.