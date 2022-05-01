«Вест Гем» поступився «Арсеналу». Ярмоленко вийшов на заміну у кінцівці матчу

Команда українця не можуть виграти вже упродовж трьох матчів

Фото: Арсенал

У 35-му турі чемпіонату Англії «Вест Гем» Андрія Ярмоленка з рахунком 1:2 програв «Арсеналу».



У складі «Вест Гема» відзначився Джеррод Боуен, а у «канонірів» голи на свій рахунок записали Роб Холдінг та Габріел.

Ярмоленко вийшов на поле на 81-й хвилині та відіграв 13 хвилин.

Наразі «Арсенал» у турнірній таблиці займає четверту позицію, а «Вест Гем» йде сьомим, поступаючись «канонірам» 8-ма балами.

Чемпіонат Англії. 35-й тур.

«Вест Гем» – «Арсенал» 1:2

Голи: Боуен, 45 – Холдинг, 38, Габріел, 54

«Вест Гем»: Фабіанскі, Цоуфал, Крессуелл, Зума, Фредерікс, Нобл (Соучек, 77), Лансіні (Антоніо, 71), Райс, Форнальс, Бенрахма (Ярмоленко, 81), Боуен.

«Арсенал»: Ремсдейл, Томіясу (Соареш, 78), Холдинг, Габріел, Нуну Тавареш, Джака, Ель-Ненні, Едегор (Локонга, 90), Нкетіа, Мартінеллі, Сака (Сміт-Роу, 87).

Попередження: Сака, 48, Боуен, 52, Нкетіа, 90, Крессвелл, 90.