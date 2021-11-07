«Вест Хэм» без Ярмоленко обыграл «Ливерпуль» и вышел на третье место в АПЛ

Украинец пропускал встречу из-за травмы

фото - WHU

В матче 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» в Лондоне принимал «Ливерпуль».

Гости открыли счет на 3-й минуте встречи благодаря автоголу голкипера «красных» Алиссона, который неудачно сыграл не выходе. Под занавес первого тайма Трент Александр-Арнольд точным ударом со штрафного вернул паритет.

Во второй половине встречи подопечные Мойеса смогли вновь выйти вперед: отличился Пабло Форнальс. Вскоре Курт Зума развил преимущество хозяев, забив точным ударом головой. Вышедший на замену Дивок Ориги на 83-й минуте вернул интригу в матч, сократив отставание своей команды до минимума, но на большее у мерсисайдцев не хватило сил и времени.

Украинский хавбек «молотобойцев» Андрей Ярмоленко пропустил этот матч из-за повреждения.

Победа помогла «Вест Хэму» обойти «скаузеров» в таблице и подняться на третье место.

Турнирная таблица английской Премьер лиги.

АПЛ, 11-й тур

«Вест Хэм» – «Ливерпуль» 3:2

Голы: Алиссон, 3 (автогол), Форнальс, 67, Зума, 75 – Арнольд, 41, Ориги, 83

«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).

Предупреждения: Соучек (45), Александр-Арнолд (55).