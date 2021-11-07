«Вест Хэм» без Ярмоленко обыграл «Ливерпуль» и вышел на третье место в АПЛ

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОфициально. Андрей Шевченко – новый главный тренер «Дженоа»
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 21
Завтра 2
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Окончен
17:00 Челси - Бернли 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже 1:1 Окончен
22:00 Бордо - ПСЖ 2:3 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино 1:0 Окончен
19:00 Ювентус - Фиорентина 1:0 Окончен
21:45 Кальяри - Аталанта 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона 3:3 Окончен
22:00 Реал - Райо Вальекано 2:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик 2:1 Окончен
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь 0:2 Окончен
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла 1:2 Окончен
19:30 Черноморец - Рух 4:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Окончен
16:00 Лидс - Лестер 1:1 Окончен
16:00 Арсенал - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец 0:0 Окончен
16:00 Реймс - Монако 0:0 Окончен
18:00 Ницца - Монпелье 0:1 Окончен
21:45 Ренн - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома 3:2 Окончен
19:00 Наполи - Верона 1:1 Окончен
19:00 Лацио - Салернитана 3:0 Окончен
21:45 Милан - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико 3:3 Окончен
22:00 Бетис - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье 1:0 Окончен
14:15 Ужгород - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 0:1 Окончен
17:00 Колос - Шахтер 1:3 Окончен
17:00 Заря - Верес 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Десна 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь -:- Запланирован
18:30 Альянс - Оболонь -:- Запланирован

«Вест Хэм» без Ярмоленко обыграл «Ливерпуль» и вышел на третье место в АПЛ

Украинец пропускал встречу из-за травмы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:29
«Вест Хэм» без Ярмоленко обыграл «Ливерпуль» и вышел на третье место в АПЛ
фото - WHU

В матче 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» в Лондоне принимал «Ливерпуль».

Гости открыли счет на 3-й минуте встречи благодаря автоголу голкипера «красных» Алиссона, который неудачно сыграл не выходе. Под занавес первого тайма Трент Александр-Арнольд точным ударом со штрафного вернул паритет.

Во второй половине встречи подопечные Мойеса смогли вновь выйти вперед: отличился Пабло Форнальс. Вскоре Курт Зума развил преимущество хозяев, забив точным ударом головой. Вышедший на замену Дивок Ориги на 83-й минуте вернул интригу в матч, сократив отставание своей команды до минимума, но на большее у мерсисайдцев не хватило сил и времени.

Украинский хавбек «молотобойцев» Андрей Ярмоленко пропустил этот матч из-за повреждения.

Победа помогла «Вест Хэму» обойти «скаузеров» в таблице и подняться на третье место.

Турнирная таблица английской Премьер лиги.

АПЛ, 11-й тур

«Вест Хэм» – «Ливерпуль» 3:2

Голы: Алиссон, 3 (автогол), Форнальс, 67, Зума, 75 – Арнольд, 41, Ориги, 83

«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).

Предупреждения: Соучек (45), Александр-Арнолд (55).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Вест Хэм Андрей Ярмоленко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гвардиола: «У нас нет таких качеств, чтобы играть как «Ливерпуль»
Гвардиола: «У нас нет таких качеств, чтобы играть как «Ливерпуль»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
6 ноября 12:06
Алиссон: «Салах, как и Левандовски, бьет рекорды. Он заслуживает «Золотой мяч»
Алиссон: «Салах, как и Левандовски, бьет рекорды. Он заслуживает «Золотой мяч»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
6 ноября 10:28
«Ливерпуль» потерял лидера почти на месяц
«Ливерпуль» потерял лидера почти на месяц
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 ноября 16:11
Клопп хочет видеть в своей команде звезду «Реала»
Клопп хочет видеть в своей команде звезду «Реала»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 ноября 12:25
«Вест Хэм» Ярмоленко впервые за 40 лет добыл путевку в плей-офф еврокубков
«Вест Хэм» Ярмоленко впервые за 40 лет добыл путевку в плей-офф еврокубков
Футбол Украинские легионеры
5 ноября 10:21
Автогол Соучека лишил «Вест Хэм» победы над «Генком» в Лиге Европы
Автогол Соучека лишил «Вест Хэм» победы над «Генком» в Лиге Европы
Футбол Лига Европы UEFA
4 ноября 21:59

Новости: Футбол

«Андерлехт» с Михайличенко не сумел отобрать очки у команды Наингголана
«Андерлехт» с Михайличенко не сумел отобрать очки у команды Наингголана
Украинские легионеры
21:24
Игроки «Наполи» впервые вышли на матч в футболках с портретом Марадоны
Игроки «Наполи» впервые вышли на матч в футболках с портретом Марадоны
Серия А (Италия)
21:09
«Лацио» разгромил «Салернитану», вплотную приблизившись к «Аталанте» Малиновского
«Лацио» разгромил «Салернитану», вплотную приблизившись к «Аталанте» Малиновского
Серия А (Италия)
21:02
Марадона не помог. «Наполи» потерял очки с «Вероной», впервые надев футболки с легендой клуба
Марадона не помог. «Наполи» потерял очки с «Вероной», впервые надев футболки с легендой клуба
Серия А (Италия)
20:59
Фонсека может возглавить один из клубов АПЛ
Фонсека может возглавить один из клубов АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
20:45
«Вест Хэм» без Ярмоленко обыграл «Ливерпуль» и вышел на третье место в АПЛ
«Вест Хэм» без Ярмоленко обыграл «Ливерпуль» и вышел на третье место в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
20:29
Петряк забил в третьем из четырех последних матчей за «Фехервар» и помог разгромить «Залаэгерсег»
Петряк забил в третьем из четырех последних матчей за «Фехервар» и помог разгромить «Залаэгерсег»
Украинские легионеры
20:20
Тренер «Колоса»: «После матча с «Шахтером» буду спать спокойно»
Тренер «Колоса»: «После матча с «Шахтером» буду спать спокойно»
Украинская Премьер-лига
20:03
Де Дзерби: «Мы сами усложнили себе матч с «Колосом»
Де Дзерби: «Мы сами усложнили себе матч с «Колосом»
Украинская Премьер-лига
20:02
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
7
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости