Не поддавайтесь очарованию: прогноз на матч «Арсенал» – «Вест Хэм»
«Вест Хэм» без Ярмоленко проиграл на выезде «Арсеналу»
Команда украинца завершала матч в меньшинстве
07:15
Фото: Arsenal
«Вест Хэм» в матче 17-го тура АПЛ на выезде проиграл «Арсеналу».
Оба мяча «канониры» забили во втором тайме. Мартинелли отличился в начале второй половины встречи, а позже «Вест Хэм» остался в меньшинстве.
Команда долго держалась, но пропустила второй мяч в конце матча. Андрей Ярмоленко провел весь матч в запасе.
АПЛ. 17-й тур:
«Арсенал» – «Вест Хэм» 2:0
Голы: Мартинелли, 48, Смит-Роу, 87
«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни, Сака, Парти, Джака, Эдегор (Смит-Роу, 66), Мартинелли (Нкетиа, 82), Ляказетт (Нуну Тавареш, 88).
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Боуэн, Форнальс (Эшби, 84), Лансини (Бенрахма, 76), Соучек, Райс, Антонио.
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