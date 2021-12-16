«Вест Хэм» без Ярмоленко проиграл на выезде «Арсеналу»

Команда украинца завершала матч в меньшинстве

Фото: Arsenal

«Вест Хэм» в матче 17-го тура АПЛ на выезде проиграл «Арсеналу».

Оба мяча «канониры» забили во втором тайме. Мартинелли отличился в начале второй половины встречи, а позже «Вест Хэм» остался в меньшинстве.

Команда долго держалась, но пропустила второй мяч в конце матча. Андрей Ярмоленко провел весь матч в запасе.

АПЛ. 17-й тур:

«Арсенал» – «Вест Хэм» 2:0

Голы: Мартинелли, 48, Смит-Роу, 87

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни, Сака, Парти, Джака, Эдегор (Смит-Роу, 66), Мартинелли (Нкетиа, 82), Ляказетт (Нуну Тавареш, 88).

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Боуэн, Форнальс (Эшби, 84), Лансини (Бенрахма, 76), Соучек, Райс, Антонио.