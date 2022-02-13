«Вест Хэм» без Ярмоленко спасся в матче с «Лестером», но рискует пропустить МЮ вперед

«Молотобойцы» не воспользовались осечкой конкурента

Фото - Лестер

В 25-м туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с «Лестером».

Боуэн открыл счет во встрече. Но после голов Тилеманса и Рикарду Перейры подопечные Дэвида Мойеса оказались в роли догоняющих. В компенсированное спас команду от поражения Доусон.

Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко не принял участия в матче. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Вест Хэм» оторвался от «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Лигу чемпионов лишь на одно очко. У «красных дьяволов» есть матч в запасе. «Лестер» – 11-й в турнирной таблице.

АПЛ, 25 тур

«Лестер» – «Вест Хэм» 2:2

Голы: Тилеманс, 45 (пен.), Рикарду Перейра, 57 – Боуэн, 10, Доусон, 90+1

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Джастин (Томас, 31), Ндиди, Тилеманс (Вестергор, 90), Дьюзбери-Холл, Мэддисон (Лукман, 73), Барнс, Дака.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал (Фредерикс, 67), Доусон, Диоп, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 79), Соучек, Райс, Форнальс (Влашич, 79), Антонио, Боуэн.

Рикарду Перейра – Крессуэлл, Райс