«Вест Хэм» без Ярмоленко в волевом стиле переиграл «Челси»

Команда Мойеса уступала 1:2, но сумела победить

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В матче 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» принимал лондонский «Челси».

Счет открыли гости, в середине 1-го тайма Тьяго Силва отличился после углового. Но «Вест Хэм» сравнял через 12 минут, Лансини реализовал пенальти.

Но к концовке 1-го тайма «Челси» снова вышел вперед, классный удар удался Маунту.

Во 2-м тайме забивали только хозяева: на 56-й Боуэн дальним ударом сравнял счет, а вконце матча Масуаку вырвал победу для команды Мойеса.

Это первое поражение «Челси» с сентября, команда Тухеля рискует потерять 1-е место в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ, 15-й тур

«Вест Хэм» – «Челси» 3:2

Голы: Лансини, 40, пен, Боуэн, 56, Масуаку, 87 – Тьяго Силва, 28, Маунт, 44

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума (Форнальс, 71), Диоп, Джонсон (Масуаку, 45), Лансини (Бенрахма, 85), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Пулишич, 72), Жоржиньо, Зиеш (Хадсон-Одои, 64), Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц (Лукаку, 46).

Предупреждения: Жоржиньо (23), Цоуфал (90), Джеймс (90), Кристенсен (90).