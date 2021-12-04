«Вест Хэм» без Ярмоленко в волевом стиле переиграл «Челси»
В матче 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» принимал лондонский «Челси».
Счет открыли гости, в середине 1-го тайма Тьяго Силва отличился после углового. Но «Вест Хэм» сравнял через 12 минут, Лансини реализовал пенальти.
Но к концовке 1-го тайма «Челси» снова вышел вперед, классный удар удался Маунту.
Во 2-м тайме забивали только хозяева: на 56-й Боуэн дальним ударом сравнял счет, а вконце матча Масуаку вырвал победу для команды Мойеса.
Это первое поражение «Челси» с сентября, команда Тухеля рискует потерять 1-е место в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ, 15-й тур
«Вест Хэм» – «Челси» 3:2
Голы: Лансини, 40, пен, Боуэн, 56, Масуаку, 87 – Тьяго Силва, 28, Маунт, 44
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума (Форнальс, 71), Диоп, Джонсон (Масуаку, 45), Лансини (Бенрахма, 85), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Пулишич, 72), Жоржиньо, Зиеш (Хадсон-Одои, 64), Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц (Лукаку, 46).
Предупреждения: Жоржиньо (23), Цоуфал (90), Джеймс (90), Кристенсен (90).
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