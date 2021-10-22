«Вест Хэм» – единственная английская команда, которая еще не пропустила на групповом этапе еврокубков

Коллектив Мойеса выиграл 3 матча в группе

Фото: Twitter Вест Хэма

«Вест Хэм» остается единственной английской командой, которая еще не пропускала в групповом этапе розыгрыша еврокубков в нынешнем сезоне, сообщает Opta.

В 3-м туре группового раунда Лиги Европы «молотобойцы» победили «Генк» (3:0). Разница мячей у «Вест Хэма» – 7:0 при трех победах.

В Лиге чемпионов «Челси» пропустил 1 мяч, «Ливерпуль» и МЮ – по 5, «Манчестер Сити» пропустил 6 мячей, в Лиге Европы «Лестер» пропустил 6 мячей, а «Тоттенхэм» в Лиге конференций – 4 гола.

В турнирной таблице своей группы «Вест Хэм» лидирует.