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«Вест Хэм» и без помощи Ярмоленко разнес «Уотфорд»

У Боуэна ассистентский хет-трик
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:28
«Вест Хэм» и без помощи Ярмоленко разнес «Уотфорд»
«Вест Хэм» уверенно победил «Уотфорд» / фото - Getty Images

«Вест Хэм» уверенно победил «Уотфорд» в гостевом матче 20-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:4.

Самым результативным игроком матча стал нападающий гостей Джаррод Боуэн, отметившийся ассистентским хет-триком. Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел всю встречу на скамейке запасных.

В таблице АПЛ «Вест Хэм» идет на 5 месте, имея 31 очко. «Уотфорд» занимает 17 строчку (13 очков) с пятью поражениями кряду.

АПЛ. 20-й тур

«Уотфорд» – «Вест Хэм» 1:4 (1:2, 0:2)

Голы: Деннис (4), Соучек (27), Бенрахма (29), Нобл (58, пенальти), Влашич (90).

«Уотфорд»: Бахманн, Фемения (Луза, 40), Кэткарт, Сьерральта, Мазина, Сиссоко, Куцка, Туфан (Сема, 62), Эрнандес (Жоао Педро, 46), Деннис, Кинг.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку, 82), Нобл, Лансини (Крал, 90), Соучек, Антонио, Бенрахма (Влашич, 85), Боуэн.

Предупреждение: Доусон (81).

Напомним, в Лондоне заявили о возможном уходе Ярмоленко.

Михаил Рыбак
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Теги

Вест Хэм Уотфорд Андрей Ярмоленко

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