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«Вест Хэм» хочет отправить Ярмоленко в Россию

Обмен, правда, маловероятен
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:26
«Вест Хэм» хочет отправить Ярмоленко в Россию
Фото: whufc.com

«Вест Хэм» задумал обмен с московским «Спартаком».

В Россию «молотобойцы» хотят отправить Андрея Ярмоленко. Он может стать участником обмена на хавбека москвичей Алекса Крала, сообщает westhamfans.org.

«Спартак» захотел за Крала более 15 миллионов евро, что для «Вест Хэма» является проблемой, однако игрок интересен тренеру Дэвиду Мойесу.

Впрочем, вероятность такого обмена крайне мала. Лидер сборной Украины вряд ли отправится в Россию.

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Спартак Москва

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