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«Вест Хэм» хочет попрощаться с Ярмоленко

Лондонский клуб готов выслушать предложения по украинцу
Футбол Украинские легионеры
08:45
«Вест Хэм» хочет попрощаться с Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может покинуть английский клуб, сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб намерен расстаться с 4 игроками, одним из которых является украинец.

«Вест Хэм» надеется, что после неплохого выступления на Евро-2020 на Ярмоленко будет хороший спрос.

Ранее стало известно, что с Ярмоленко связались по поводу трансфера.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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