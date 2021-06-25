Нападающий сборной Дании может вернуться в АПЛ и стать одноклубником Ярмоленко
«Вест Хэм» хочет попрощаться с Ярмоленко
Лондонский клуб готов выслушать предложения по украинцу
08:45
Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может покинуть английский клуб, сообщает The Athletic.
По информации источника, клуб намерен расстаться с 4 игроками, одним из которых является украинец.
«Вест Хэм» надеется, что после неплохого выступления на Евро-2020 на Ярмоленко будет хороший спрос.
Ранее стало известно, что с Ярмоленко связались по поводу трансфера.
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