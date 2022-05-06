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«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка

Лондонці раніше робили пропозицію стосовно переходу бразильця
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:21
«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка
Рафінья / Фото - football-espana.net
Вінгер «Лідса» Рафінья Діас продовжує знаходитися на радарах «Вест Хема». Про це повідомляє Diario Sport.

Взимку лондонці вже робили пропозицію «Лідсу», але її одразу ж відхилили. Тоді білих очолював ще Марсело Б’єлса.

В літнє трансферне вікно «Вест Хем» знову спробує підписати бразильця. Сам Рафінья очікує на рішення «Барселони», яка збирається активувати опцію в його контракті – купити за 25 млн євро в разі вильоту в Чемпіоншип. Але «блаугранас» має й альтернативний варіант, якщо «Лідс» збереже прописку.

Відзначимо, що Рафінья грає на позиції правого вінгера, де у «Вест Хемі» грає українець Андрій Ярмоленко.

Напередодні Ярмоленко з'явився на полі на 87-й хвилині матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта» (0:1). З урахуванням компенсованого часу 32-річний футболіст відіграв 8 хвилин.

Владимир Кириченко
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Лидс Рафинья

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