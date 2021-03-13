«Вест Хэм» намерен удержать Лингарда

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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес признался Sky Sports, что был бы рад полноценному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Джесси хотел приехать сюда с самого начала. Когда я разговаривал с ним, он хотел оказаться в «Вест Хэме». Он понимал, что это действительно хорошее место для него. Также он стал частью группы хороших игроков. Я надеюсь, что Джесси сочтет «Вест Хэм» хорошим местом для себя, если покупка станет возможной и если мы решим, что хотим сделать это в конце сезона».

МЮ хочет 20 миллионов фунтов за Лингарда.

Он перешел в «Вест Хэм» в январе и за это время забил один мяч и сделал 6 ассистов.