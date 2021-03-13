«Вест Хэм», обыграв «Лидс», продолжил борьбу за Лигу чемпионов
«Вест Хэм» намерен удержать Лингарда
Мойес заинтересован в полноценном трансфере
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес признался Sky Sports, что был бы рад полноценному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.
«Джесси хотел приехать сюда с самого начала. Когда я разговаривал с ним, он хотел оказаться в «Вест Хэме». Он понимал, что это действительно хорошее место для него.
Также он стал частью группы хороших игроков. Я надеюсь, что Джесси сочтет «Вест Хэм» хорошим местом для себя, если покупка станет возможной и если мы решим, что хотим сделать это в конце сезона».
МЮ хочет 20 миллионов фунтов за Лингарда.
Он перешел в «Вест Хэм» в январе и за это время забил один мяч и сделал 6 ассистов.
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