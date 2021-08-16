«Вест Хэм» хочет заменить Лингарда полузащитником «Челси»
«Вест Хэм» намерен вернуть Лингарда в Лондон. МЮ не против такого трансфера
Хавбек сборной Англии является приоритетной трансферной целью «молотобойцев»
09:21
Джесси Лингард / Фото - insider-voice.comЛондонский «Вест Хэм» определился с главной трансферной целью – возвращение Джесси Лингарда из «Манчестер Юнайтед». Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
«Молотобойцы» с прошлого месяца ведут переговоры относительно перехода игрока сборной Англии. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, намерен продать 28-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Лингард провел в аренде за «Вест Хэм» 16 матчей: забил девять голов и оформил четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» проявляется интерес к полузащитнику «Челси» Россу Баркли.
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