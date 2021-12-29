«Вест Хэм» намерен выложить полсотни миллионов евро за одного из героев Евро-2020

«Молотобойцы» хотят усилить атакующую линию

Патрик Шик / фото - Bayer 04

«Вест Хэм» планирует уже в зимнее трансферное окно совершить громкий трансфер, сообщает Corriere dello Sport.

Лондонская команда нацелилась на нападающего леверкузенского «Байера» Патрика Шика. «Молотобойцы» готовы заплатить за чешского форварда около 48 миллионов евро.

Игрок громко заявил о себе на Евро-2020, разделив первое место в гонке бомбардиров турнира с Криштиану Роналду.

В текущем сезоне в составе «аптекарей» Шик провел 18 матчей, в которых забил 16 голов и оформил три ассиста.

Также зимой «Вест Хэм» может попрощаться с капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко. Но часть руководства клуба выступает против продажи хавбека.