«Вест Хэм» откажется продавать игрока в «Манчестер Юнайтед» даже за 100 миллионов фунтов

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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал BBC слухи об интересе грандов АПЛ к полузащитнику Деклану Райсу.

Он продолжит развиваться, потому что невероятно атлетичен. Он тренируется каждый день, спокойно может отдавать передачи через все поле с обеих ног, у него есть дриблинг, у него есть все, что нужно футболисту, в том числе и мышление. Когда он играет, такое ощущение, что у него под контролем все, что происходит на газоне. Я бы не продал его даже за 100 миллионов фунтов».