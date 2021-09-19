Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция прямо сейчас
«Вест Хэм» откажется продавать игрока в «Манчестер Юнайтед» даже за 100 миллионов фунтов
Тренер хочет удержать хавбека
10:54
Фото: BBC
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал BBC слухи об интересе грандов АПЛ к полузащитнику Деклану Райсу.
«Деклан — из тех, кто хочет учиться и становиться лучше, он всегда прислушивается к советам. Для меня, как для тренера, важно, что он слушает меня и уважает меня за то, чего я добился как игрок, но он уже сделал больше, чем я в плане матчей за сборную и игр в еврокубках.
Он продолжит развиваться, потому что невероятно атлетичен. Он тренируется каждый день, спокойно может отдавать передачи через все поле с обеих ног, у него есть дриблинг, у него есть все, что нужно футболисту, в том числе и мышление. Когда он играет, такое ощущение, что у него под контролем все, что происходит на газоне. Я бы не продал его даже за 100 миллионов фунтов».
Год назад «Вест Хэм» не продал игрока в «Челси».
Сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
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