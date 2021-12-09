«Вест Хэм» предложил 25 миллионов евро за Азара

«Реал» хочет в два раза больше

Фото: Marca

«Вест Хэм» сделал предложение «Реалу» по полузащитнику Эдену Азару.

За бельгийца «молотобойцы» готовы были заплатить 25 миллионов евро, сообщает goal.com. Правда, «Реал» это предложение не устроило.

Мадридский клуб хочет не менее 50 миллионов евро за бельгийца. «Вест Хэм» вряд ли готов заплатить такую сумму, учитывая травмы игрока.

В нынешнем сезоне на его счету лишь 10 матчей и один ассист. Из-за травм он вновь пропустил большую часть матчей.

Сообщалось, что мадридцы не против расстаться с Азаром уже зимой.