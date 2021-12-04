Тиаго Силва стал самым возрастным автором гола за «Челси» в истории
«Вест Хэм» прервал 13-матчевую серию «Челси» без поражений
В последний раз команда Тухеля уступала в сентябре
20:48
Рубен Лофтус-Чик / Фото: Getty Images
В матче 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» переиграл «Челси» (3:2) в родных стенах.
Команда Томаса Тухеля до этого матча не проигрывала на протяжении 13-ти матчей подряд. Серия длилась с сентября.
Последний раз «Челси» уступил «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов 29-го сентября.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» уже пропустил на 1-е место «Ливерпуль» после победы мерсисайдцев над «Вулверхэмптоном» (1:0).
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