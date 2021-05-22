«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и обошел «Вест Хэм» Ярмоленко в турнирной таблице АПЛ
«Вест Хэм» приготовил новый контракт для Мойеса
Шотландский специалист останется в команде
14:41
Фото: The Telegraph
«Вест Хэм» приготовил новый контракт для тренера Дэвида Мойеса.
Лондонцы хотят продлить контракт с наставником на 3 года, сообщает The Telegraph. Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона.
«Вест Хэм» идет 6-м в таблице АПЛ и близок к выходу в еврокубки. Работой тренера в клубе более чем удовлетворены.
Сам Мойес пока не принял решение.
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