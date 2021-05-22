«Вест Хэм» приготовил новый контракт для Мойеса

Шотландский специалист останется в команде

Фото: The Telegraph

«Вест Хэм» приготовил новый контракт для тренера Дэвида Мойеса.

Лондонцы хотят продлить контракт с наставником на 3 года, сообщает The Telegraph. Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона.

«Вест Хэм» идет 6-м в таблице АПЛ и близок к выходу в еврокубки. Работой тренера в клубе более чем удовлетворены.

Сам Мойес пока не принял решение.