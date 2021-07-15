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«Вест Хэм» провел с «Динамо» переговоры по Бущану

Украинский голкипер может оказаться в АПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:59
«Вест Хэм» провел с «Динамо» переговоры по Бущану
Георгий Бущан / Фото: Twitter

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан может оказаться в «Вест Хэме», сообщает Evening Standard.

По информации источника, «молотки» находятся в поисках конкурента для Лукаша Фабиански, которого в прошлом сезоне мучали травмы.

Кроме Бущана, «Вест Хэм» также рассматривает Альфонса Ареоля из ПСЖ.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис назвал цену на Бущана.

Петр Приходько
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Теги

Георгий Бущан Динамо Киев

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