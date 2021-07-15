Бущан: «Я очень сдружился с Пятовым на подготовительном сборе»
«Вест Хэм» провел с «Динамо» переговоры по Бущану
Украинский голкипер может оказаться в АПЛ
Георгий Бущан / Фото: Twitter
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан может оказаться в «Вест Хэме», сообщает Evening Standard.
По информации источника, «молотки» находятся в поисках конкурента для Лукаша Фабиански, которого в прошлом сезоне мучали травмы.
Кроме Бущана, «Вест Хэм» также рассматривает Альфонса Ареоля из ПСЖ.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис назвал цену на Бущана.
Комментарии 0