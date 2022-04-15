Сложнейший гол Ярмоленко признал лучшим в «Вест Хэме» в марте
«Вест Хэм» разгромил «Лион» и теперь сыграет в полуфинале Лиги Европы
«Молотобойцы» впервые за 46 лет сыграют в 1/2 финала еврокубков
09:31
«Вест Хем» в полуфинале Лиги Европы / Фото: Twitter UEFA Europa LeagueОтветный матч 1/4 финала Лиги Европы удачно завершился для «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. «Молотобойцы» на выезди разгромили «Лион» – 3:0 (1:1).
Украинец, как и предыдущие два матча начал с лавки запасных. Ярмоленко вышел на поле ближе к концу матча, при счете 3:0 Андрей заменил Микаила Антонио.
Победу в матче «Вест Хэм» одержал благодаря трем забитым мячам. В первом тайме по очереди в воротах «Лиона» отличились Доусон и Райс, а точку в матче поставил в начале второго тайма Боуэн – 3:0.
Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч
«Лион» – «Вест Хэм» 0:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Доусен, 38, Райс, 44, Боуэн, 44
«Лион»: Поллерсбек – Густо, Денайер (Рейне, 89), Лукеба, Эмерсон – Ндомбеле (Пакета, 46), Мендеш – Фавр (Тете, 46), Ауар (Барколя, 71), Экамби – Дембеле
«Вест Хэм»: Ареоля – Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал – Форнальс, Райс (Банрахма, 90), Соучек – Лансини (Нобл, 77), Антонио (Ярмоленко, 84), Воуэн
Предупреждения: Барколя (84) – Диоп (22), .Форналс (85)
Лондонский клуб будет принимать участие в полуфинале еврокубков впервые за 46 лет.
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