Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Окончен
22:00 Барселона - Айнтрахт 2:3 Окончен
22:00 Лион - Вест Хэм 0:3 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Брага 3*:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ренн - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Специя - Интер -:- Запланирован
22:00 Милан - Дженоа -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал Сосьедад - Бетис -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 42) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Тоттенхэм - Брайтон -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Норвич -:- Запланирован
17:00 Эвертон - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Саутгемптон - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Ланс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Вольфсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Ювентус - Болонья -:- Запланирован
21:45 Лацио - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Осасуна -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:00
Хоккей. Лига чемпионов. Донбасс - Рунгстед
15:25
Баскетбол. Суперлига Windrose. Киев-Баскет - Днепр

«Вест Хэм» разгромил «Лион» и теперь сыграет в полуфинале Лиги Европы

«Молотобойцы» впервые за 46 лет сыграют в 1/2 финала еврокубков
Футбол Лига Европы UEFA
09:31
«Вест Хэм» разгромил «Лион» и теперь сыграет в полуфинале Лиги Европы
«Вест Хем» в полуфинале Лиги Европы / Фото: Twitter UEFA Europa League
Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы удачно завершился для «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. «Молотобойцы» на выезди разгромили «Лион» – 3:0 (1:1).

Украинец, как и предыдущие два матча начал с лавки запасных. Ярмоленко вышел на поле ближе к концу матча, при счете 3:0 Андрей заменил Микаила Антонио

Победу в матче «Вест Хэм» одержал благодаря трем забитым мячам. В первом тайме по очереди в воротах «Лиона» отличились Доусон и Райс, а точку в матче поставил в начале второго тайма Боуэн – 3:0.

Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

«Лион» – «Вест Хэм» 0:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Доусен, 38, Райс, 44, Боуэн, 44

«Лион»: Поллерсбек – Густо, Денайер (Рейне, 89), Лукеба, Эмерсон – Ндомбеле (Пакета, 46), Мендеш – Фавр (Тете, 46), Ауар (Барколя, 71), Экамби – Дембеле

«Вест Хэм»: Ареоля – Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал – Форнальс, Райс (Банрахма, 90), Соучек – Лансини (Нобл, 77), Антонио (Ярмоленко, 84), Воуэн

Предупреждения:  Барколя (84) – Диоп (22), .Форналс (85)



Лондонский клуб будет принимать участие в полуфинале еврокубков впервые за 46 лет.
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вест Хэм Андрей Ярмоленко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ярмоленко и Миколенко впервые сыграли друг против друга в АПЛ
Ярмоленко и Миколенко впервые сыграли друг против друга в АПЛ
Футбол Украинские легионеры
03 апреля 20:58
Сложнейший гол Ярмоленко признал лучшим в «Вест Хэме» в марте
Сложнейший гол Ярмоленко признал лучшим в «Вест Хэме» в марте
Футбол Украинские легионеры
03 апреля 09:15
Ярмоленко: «Мы уже показали всему миру, кто такие Украинцы, а кто такие русские»
Ярмоленко: «Мы уже показали всему миру, кто такие Украинцы, а кто такие русские»
Футбол Украинские легионеры
23 марта 14:02
Ярмоленко: «Те российские спортсмены, которые молчат о войне в Украине, для меня умерли»
Ярмоленко: «Те российские спортсмены, которые молчат о войне в Украине, для меня умерли»
Футбол Украинские легионеры
23 марта 12:35
Ярмоленко: «Нам не нужна подаренная путевка на ЧМ. Хотите помочь – закройте небо над Украиной»
Ярмоленко: «Нам не нужна подаренная путевка на ЧМ. Хотите помочь – закройте небо над Украиной»
Футбол Чемпионат мира по футболу
22 марта 17:40
Российская пропаганда пробила дно. «Матч ТВ» мгновенно переключает кадры с украинским флагом во время матча «Вест Хэма» Ярмоленко
Российская пропаганда пробила дно. «Матч ТВ» мгновенно переключает кадры с украинским флагом во время матча «Вест Хэма» Ярмоленко
Футбол Лига Европы UEFA
19 марта 14:48

Новости: Футбол

Красивый жест от «Шахтера». Победный мяч в матче с «Лехией» забил 12-летний Дима из Мариуполя
Красивый жест от «Шахтера». Победный мяч в матче с «Лехией» забил 12-летний Дима из Мариуполя
Украинская Премьер-лига
15:20
В полуфиналах еврокубков больше всего представителей из АПЛ
В полуфиналах еврокубков больше всего представителей из АПЛ
Лига чемпионов UEFA
15:02
Украина удержала свою позицию в таблице коэффициентов UEFA
Украина удержала свою позицию в таблице коэффициентов UEFA
Украинская Премьер-лига
14:36
Стало известно, сколько «Брентфорд» предложил «Шахтеру» за Мудрика
Стало известно, сколько «Брентфорд» предложил «Шахтеру» за Мудрика
Украинская Премьер-лига
14:18
Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро»
Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро»
В мире
13:30
Без Малиновского, но с Ярмоленко. Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2021/22
Без Малиновского, но с Ярмоленко. Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2021/22
Лига Европы UEFA
10:31
«Вест Хэм» разгромил «Лион» и теперь сыграет в полуфинале Лиги Европы
«Вест Хэм» разгромил «Лион» и теперь сыграет в полуфинале Лиги Европы
Лига Европы UEFA
09:31
«Аталанта» Руслана Малиновского в 1/4 финала Лиги Европы уступила «Лейпцигу»
«Аталанта» Руслана Малиновского в 1/4 финала Лиги Европы уступила «Лейпцигу»
Лига Европы UEFA
14 апреля 23:33
UEFA утвердил дату отборочного матча ЧМ-2022 Шотландия – Украина
UEFA утвердил дату отборочного матча ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Сборная Украины
14 апреля 20:34
Все новости

Популярные новости

Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
4
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
3
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
3
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
1
Все новости