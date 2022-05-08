«Вест Хэм» разгромил «Норвич» при участии Ярмоленко
В 36-м туре АПЛ «Вест Хэм» на выезде разгромил «Норвич», который уже вылетел из АПЛ.
Исход встречи «молотобойцы» решили еще в первом тайме, когда забили трижды.
В перерыве на замену вышел вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, но результативным действием украинцу отличиться не удалось. А затем «Вест Хэм» забил четвертый мяч.
В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» еще поборется за Лигу Европы.
АПЛ, 36-й тур
«Норвич» – «Вест Хэм» 0:4
Голы: Бенрахма, 12, 45,Антонио, 30, Лансини, 65, пен
«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Байрэм, Уильямс, Рашица (Спринджетт, 46), Дауэлл (Плахета, 71), Ле-Мелу (Рупп, 46), Соренсен, Гилмор, Пукки.
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон (Нобл, 67), Зума, Крессуэлл, Лансини, Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 46), Бенрахма (Влашич, 76), Боуэн.
Предупреждения: Боуэн (25), Уильямс (61).
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