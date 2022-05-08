«Вест Хэм» разгромил «Норвич» при участии Ярмоленко

Украинец отыграл второй тайм

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

В 36-м туре АПЛ «Вест Хэм» на выезде разгромил «Норвич», который уже вылетел из АПЛ.

Исход встречи «молотобойцы» решили еще в первом тайме, когда забили трижды.

В перерыве на замену вышел вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, но результативным действием украинцу отличиться не удалось. А затем «Вест Хэм» забил четвертый мяч.

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» еще поборется за Лигу Европы.

АПЛ, 36-й тур

«Норвич» – «Вест Хэм» 0:4

Голы: Бенрахма, 12, 45,Антонио, 30, Лансини, 65, пен

«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Байрэм, Уильямс, Рашица (Спринджетт, 46), Дауэлл (Плахета, 71), Ле-Мелу (Рупп, 46), Соренсен, Гилмор, Пукки.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон (Нобл, 67), Зума, Крессуэлл, Лансини, Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 46), Бенрахма (Влашич, 76), Боуэн.

Предупреждения: Боуэн (25), Уильямс (61).