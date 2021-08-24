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«Вест Хэм» разгромил в большинстве «Лестер»

Антонио сделал дубль
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:05
«Вест Хэм» разгромил в большинстве «Лестер»
Фото: twitter.com/WestHam

«Вест Хэм» в матче 2 тура АПЛ дома разгромил «Лестер».

Дублем в матче отличился Микаел Антонио. Еще по голу забили Бенрахма и Форнальс.

«Лестер» играл в меньшинстве с середины первого тайма. Перес получил прямую красную карточку. Впрочем, даже в меньшинстве «Лестеру» удалось забить.

Андрей Ярмоленко появился на поле в конце матча.

АПЛ. 2-й тур:

«Вест Хэм» – «Лестер» 4:1

Голы: Форналс, 26, Бенрахма, 56, Антонио, 80, 84 — Тилеманс, 70

«Вест Хэм»: Фабиански — Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессвелл — Соучек, Райс, Форнальс — Антонио (Ярмоленко, 89), Бенрахма (Нобл, 88), Боуэн.

«Лестер»: Шмейхель — Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджу, Томас — Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Сумаре, 81), Барнс (Дака, 64) - Варди (Ихеаначо, 81), Перес.

Удаление: Перес, 38

Андрей Усмонов
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