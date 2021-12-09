«Вест Хэм» с Ярмоленко неожиданно проиграл «Динамо»

Правда, лондонцы вышли на встречу третьим составом

Фото: twitter.com/WestHam

«Вест Хэм» в матче 6 тура группового раунда Лиги Европы проиграл дома загребскому «Динамо».

Лондонцы вышли на матч даже не вторым, а третьим составом. Особенно выделялась защита, которая иногда казалась проходным двором для игроков соперника.

«Динамо» смогло этим воспользоваться. Оршич красивым ударом оформил победу для хорватов в матче. Не помог хозяевам Андрей Ярмоленко, отыгравший почти весь матч.

«Вест Хэм» ничего не терял и завершил группу первым, выйдя в 1/8 финала Лиги Европы. «Динамо» сыграет в 1/16 финала, выйдя со второго места.

«Вест Хэм» – «Динамо» Загреб 0:1

Гол: Оршич, 4

«Вест Хэм»: Ареоля, Эшби, Алесе, Баптист, Нобл, Влашич, Крал, Форнальс (Бенрахма, 46), Перкинс (Аппиа-Форсон, 87), Лонджело, Ярмоленко (Поттс, 87).

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич, Шутало, Штефуль (Дилавер, 80), Адеми (Булат, 71), Гояк, Иванушец, Оршич (Мишич, 64), Андрич (Юрич, 64).