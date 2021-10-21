«Вест Хэм» с Ярмоленко разгромил «Генк» в Лиге Европы

Украинец сыграл весь матч

Фото: twitter.com/WestHam

«Вест Хэм» в матче 3 тура группового раунда Лиги Европы обыграл «Генк».

Лондонцы не заметили сопротивления от соперника. В первом тайме хозяева забили под самый перерыв, благодаря Доусону, а во втором тайме забили дважды за две минуты. Голы на счету Диопа и Боуэна.

Также отметим, что с первых минут играл Андрей Ярмоленко. В итоге он провел на поле весь матч. Аарон Крессуэлл сделал две голевые передачи.

«Вест Хэм» лидирует в группе с максимальным показателем после трех туров.

Лига Европы. Группа H:

«Вест Хэм» – «Генк» 3:0

Голы: Доусон, 45+1, Диоп, 57, Боуэн, 59

«Вест Хэм»: Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл (Фредерикс, 67), Лансини, Влашич (Форнальс, 83), Соучек, Райс (Нобл, 67), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 83).

«Генк»: Вандевордт, Пресиадо, Лукуми, Куэста (Садик, 46), Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт (Ойен, 83), Онуачу (Угбо, 73), Бонгонда (Ндайишимийе, 73), Ито (Тома, 83).