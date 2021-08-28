«Вест Хэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Ярмоленко вышел на последних минутах

«Молотобойцы» – временные лидеры АПЛ

«Вест Хэм» - Кристал Пэлас / фото - AFP

«Вест Хэм» в матче 3-го тура АПЛ расписал боевую ничью с «Кристал Пэлас». Поединок закончился со счетом 2:2.

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко появился на поле на последних минутах матча, заменив Пабло Форнальса, но никакими результативными действиями не отметился.

В таблице АПЛ «Вест Хэм» является временным лидером АПЛ, имея 7 очков в запасе. «Кристал Пэлас» идет на 14-м месте, не имея пока ни одной победы.

АПЛ. 3-й тур

«Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» 2:2

Голы: Форнальс (39), Галлахер (58), Антонио (68), Галлахер (70).

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Ярмоленко, 87), Антонио, Бенрахма, Боуэн (Лансини, 79).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Шлупп, 88), Галлахер, Айю, Заа, Бентеке.

Предупреждение: Райс (90)

Напомним, в предыдущем матче тура «Ман Сити» разгромил «Арсенал».