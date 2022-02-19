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«Вест Хэм» в родных стенах не победил «Ньюкасл», Ярмоленко на поле так и не появился

Украинец просидел в запасе весь матч
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 февраля 16:57
«Вест Хэм» в родных стенах не победил «Ньюкасл», Ярмоленко на поле так и не появился
Фото: Twitter

В 26-м туре АПЛ «Вест Хэм» и «Ньюкасл» не выявили победителя.

В середине первого тайма счет открыл игрок хозяев Доусон, а затем в концовке первой 45-минутки Уиллок забил за «Ньюкасл».

Во втором тайме команды больше не забивали, счет так и остался ничейным – 1:1.

Отметим, что украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко весь матч провел в запасе.

АПЛ, 26-й тур

«Вест Хэм» – «Ньюкасл» 1:1

Голы: Доусон, 32 – Уиллок, 45

«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс (Джонсон, 46), Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Влашич, 73), Боуэн.

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Уиллок (Бруно Гимараэс, 88), Фрэйзер (Альмирон, 79), Мерфи, Вуд, Жоэлинтон.

Предупреждения: Фредерикс (21), Крафт (31), Фрэйзер (75), Форнальс (90), Берн (90), Боуэн (90).

Турнирная таблица АПЛ.

Петр Приходько
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