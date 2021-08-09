«Вест Хэм» с Ярмоленко уверенно переиграл «Аталанту» без Малиновского и Коваленко
«Вест Хэм» вместо Матвиенко подпишет игрока «Фиорентины»
Серб переберется в АПЛ
17:58
Фото: Sky Sports
Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович перейдет в «Вест Хэм».
Клубы согласовали трансфер игрока. Фиалки получат 15 миллионов фунтов за своего футболиста, сообщает Sky Sports.
В ближайшее время он прилетит в Лондон для подписания контракта с «молотобойцами». Контракт будет рассчитан на пять лет.
Ранее «Вест Хэм» интересовался Николаем Матвиенко. Правда, до предложения дело не дошло.
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