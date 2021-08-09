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«Вест Хэм» вместо Матвиенко подпишет игрока «Фиорентины»

Серб переберется в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:58
«Вест Хэм» вместо Матвиенко подпишет игрока «Фиорентины»
Фото: Sky Sports

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович перейдет в «Вест Хэм».

Клубы согласовали трансфер игрока. Фиалки получат 15 миллионов фунтов за своего футболиста, сообщает Sky Sports.

В ближайшее время он прилетит в Лондон для подписания контракта с «молотобойцами». Контракт будет рассчитан на пять лет.

Ранее «Вест Хэм» интересовался Николаем Матвиенко. Правда, до предложения дело не дошло.

Андрей Усмонов
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Теги

Вест Хэм Фиорентина

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