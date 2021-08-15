«Вест Хэм» Ярмоленко и «Ньюкасл» выдали голевую феерию в стартовом туре АПЛ

Команды в каждом из таймов забили по три гола

Фото: twitter.com/WestHam

В первом туре АПЛ «Вест Хэм» добыл результативную победу над «Ньюкаслом» в гостях – 4:2.

Благодаря голам Уилсона и Мерфи хозяева ушли на перерыв в качестве лидера. В первой 45-минутке за «молотобойцев» сумел отметиться только Крессуэлл.

А вот во втором тайме гостям удалось перехватить инициативу и началось властвование на поле. Бенхарма и Антонио па разу забили в ворота Вудмена, и также отметились результативными передачами. Третий гол «Вест Хэма» после перерыва на счету Соучека, который среагировал быстрее всех после нереализованного пенальти Антонио. Хавбек «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел в концовке матча, но результативными действиями отметится не сумел.

Стаhтовый тур АПЛ завершится центральным матчем – «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

Видео трансляция матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Начало матча – 18:30.

АПЛ. 1-й тур

«Ньюкасл» – «Вест Хэм» 2:4 (2:1, 0:3)

Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 40 – Крессуэлл, 18, Бенрахма, 53, Соучек, 63, Антонио, 66.

«Ньюкасл»: Вудмен, Кларк, Фернандес, Крафт (Лонгстафф, 84), Ритчи, Шелви (Фрэйзер, 70), Альмирон, Хэйден, Мерфи, Сен-Максимен, Уилсон (Жоэлинтон, 85).

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Джонсон, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Фредерикс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 90).

Предупреждение: Шелви (51).