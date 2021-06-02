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«Вест Хэм» Ярмоленко хочет купить третьего игрока сборной Чехии

Крал может продолжить карьеру в Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:48
«Вест Хэм» Ярмоленко хочет купить третьего игрока сборной Чехии
Фото: ФК Спартак

«Вест Хэм» заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

Чешского хавбека видит в команде тренер Дэвид Мойес. За «Вест Хэм» уже играют партнеры Крала по сборной Чехии – полузащитник Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.

Сам футболист готов на трансфер. Правда, «Спартак» не хочет расставаться со своим лидером.

Российский клуб намерен выручить до 15 миллионов евро за своего футболиста. Год назад он перешел из пражской «Славии».

 

Андрей Усмонов
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Теги

Вест Хэм Спартак Москва

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