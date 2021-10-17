«Вест Хэм» Ярмоленко обыграл «Эвертон», догнав «ирисок» и МЮ в турнирной таблице

Украинец вышел на последней минуте матча

Фото - Вест Хэм

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде переиграл «Эвертон».

Счет оставался сухим до концовки матча, пока защитник Огбонна успешно не подключился к атаке. После этого подопечным Дэвида Мойеса удалось отстоять положительный результат.

Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко в матче почти не сыграл. Украинец все 90 минут основного времени провел на скамейке запасных, выйдя лишь на четвертой компенсированной минуте.

«Вест Хэма» сравнялся с «Эвертоном» в турнирной таблице. Аналогичное количество очков имеет и МЮ.

АПЛ, 8 тур

«Эвертон» – «Вест Хэм» 0:1

Гол: Огбонна, 74

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Ивоби (Гордон, 79), Аллан, Дукуре, Грэй, Рондон.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек (Доусон, 79), Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 87), Боуэн (Ярмоленко, 90).

Антонио, Форнальс