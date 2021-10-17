«Вест Хэм» Ярмоленко обыграл «Эвертон», догнав «ирисок» и МЮ в турнирной таблице
В восьмом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде переиграл «Эвертон».
Счет оставался сухим до концовки матча, пока защитник Огбонна успешно не подключился к атаке. После этого подопечным Дэвида Мойеса удалось отстоять положительный результат.
Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко в матче почти не сыграл. Украинец все 90 минут основного времени провел на скамейке запасных, выйдя лишь на четвертой компенсированной минуте.
«Вест Хэма» сравнялся с «Эвертоном» в турнирной таблице. Аналогичное количество очков имеет и МЮ.
АПЛ, 8 тур
«Эвертон» – «Вест Хэм» 0:1
Гол: Огбонна, 74
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Ивоби (Гордон, 79), Аллан, Дукуре, Грэй, Рондон.
«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек (Доусон, 79), Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 87), Боуэн (Ярмоленко, 90).Предупреждения: Антонио, Форнальс
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