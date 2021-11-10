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«Вест Хэм» Ярмоленко рассматривает подписание Симеоне-младшего

Сын аргентинского тренера стал лучшим игроком Серии А в октябре
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:27
«Вест Хэм» Ярмоленко рассматривает подписание Симеоне-младшего
Джованни Cимеоне / фото - Idaho Press

Уверенные выступления форварда «Вероны» Джованни Симеоне не остались без внимания.

Как сообщает Daily Express, аргентинским нападающим заинтересовался лондонский «Вест Хэм».

«Молотобойцы» пока что не начинали переговоров с 26-летним игроком, но внимательно следят за его выступлениями.

Джованни является сыном известного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее форвард был признан лучшим игроком итальянского чемпионата в октябре, забив 7 голов в 5-ти матчах, включая покер в ворота «Лацио».

В общей сложности, за 12 матчей у аргентинца 9 голов и три ассиста.

Напомним, ранее Фердинанд назвал одноклубника Ярмоленко лучшим полузащитником АПЛ.

Павел Харченко
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Теги

Вест Хэм Андрей Ярмоленко Джованни Симеоне

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