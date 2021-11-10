Фердинанд назвал одноклубника Ярмоленко лучшим полузащитником АПЛ
«Вест Хэм» Ярмоленко рассматривает подписание Симеоне-младшего
Сын аргентинского тренера стал лучшим игроком Серии А в октябре
10:27
Джованни Cимеоне / фото - Idaho Press
Уверенные выступления форварда «Вероны» Джованни Симеоне не остались без внимания.
Как сообщает Daily Express, аргентинским нападающим заинтересовался лондонский «Вест Хэм».
«Молотобойцы» пока что не начинали переговоров с 26-летним игроком, но внимательно следят за его выступлениями.
Джованни является сыном известного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
Ранее форвард был признан лучшим игроком итальянского чемпионата в октябре, забив 7 голов в 5-ти матчах, включая покер в ворота «Лацио».
В общей сложности, за 12 матчей у аргентинца 9 голов и три ассиста.
Напомним, ранее Фердинанд назвал одноклубника Ярмоленко лучшим полузащитником АПЛ.
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