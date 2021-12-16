«Вест Хэм» Ярмоленко установил антирекорд АПЛ

«Молотобойцы» вновь проиграли на «Эмирейтс»

Фото: BBC

«Арсенал» в матче 17 тура АПЛ обыграл дома «Вест Хэм» (0:2).

Таким образом, тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес установил антирекорд лиги. Под его руководством команды ни разу не выиграли у «Арсенала» на выезде за 18 матчей.

На его счету теперь 4 ничьих и 14 поражений в матчах с «канонирами», сообщает Opta.

Отметим, что Мойес тренировал «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» помимо «Вест Хэма».

А вот его коллега Рафаэль Бенитес обыгрывал «Арсенал» с четырьмя командами.