«Вест Хэм» без Ярмоленко проиграл на выезде «Арсеналу»
«Вест Хэм» Ярмоленко установил антирекорд АПЛ
«Молотобойцы» вновь проиграли на «Эмирейтс»
08:50
Фото: BBC
«Арсенал» в матче 17 тура АПЛ обыграл дома «Вест Хэм» (0:2).
Таким образом, тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес установил антирекорд лиги. Под его руководством команды ни разу не выиграли у «Арсенала» на выезде за 18 матчей.
На его счету теперь 4 ничьих и 14 поражений в матчах с «канонирами», сообщает Opta.
Отметим, что Мойес тренировал «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» помимо «Вест Хэма».
А вот его коллега Рафаэль Бенитес обыгрывал «Арсенал» с четырьмя командами.
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