Автогол Соучека лишил «Вест Хэм» победы над «Генком» в Лиге Европы
«Вест Хэм» Ярмоленко впервые за 40 лет добыл путевку в плей-офф еврокубков
Лондонская команда обеспечила себе евровесну
10:21
фото - WHU
В 4-м матче группового этапа Лиги Европы лондонский «Вест Хэм» поделил очки с «Генком» (2:2).
Но «молотобойцы» смогли выполнить одну из важнейших задач – они обеспечили себе место в плей-офф турнира.
Впервые с сезона 1980/1981 лондонский клуб заработал себе право на попадание в евровесну.
К тому же, команда добилась столь важного результата еще в и знаковом для наставника матче – Дэвид Мойес проводил свой 1000-й в карьере поединок в качестве главного тренера.
Украинский хавбек Андрей Ярмоленко пропускал эту встречу. Капитан сборной Украины травмировался за неделю до важнейшего для команды матча в отборе ЧМ-2022.
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