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«Вест Хэм» Ярмоленко впервые за 40 лет добыл путевку в плей-офф еврокубков

Лондонская команда обеспечила себе евровесну
Футбол Украинские легионеры
10:21
«Вест Хэм» Ярмоленко впервые за 40 лет добыл путевку в плей-офф еврокубков
фото - WHU

В 4-м матче группового этапа Лиги Европы лондонский «Вест Хэм» поделил очки с «Генком» (2:2).

Но «молотобойцы» смогли выполнить одну из важнейших задач – они обеспечили себе место в плей-офф турнира.

Впервые с сезона 1980/1981 лондонский клуб заработал себе право на попадание в евровесну.

К тому же, команда добилась столь важного результата еще в и знаковом для наставника матче – Дэвид Мойес проводил свой 1000-й в карьере поединок в качестве главного тренера.

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко пропускал эту встречу. Капитан сборной Украины травмировался за неделю до важнейшего для команды матча в отборе ЧМ-2022.

 

Павел Харченко
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