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Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды

Серб повесит бутсы на гвоздь за полгода до окончания контракта
Футбол Серия А (Италия)
17:35
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Александр Коларов / фото - FC Inter

Защитник «Интера» Александр Коларов в ближайшие дни объявит о завершении карьеры, сообщает Calciomercato.

36-летний серб повесит бутсы на гвоздь прямо посреди сезона и войдет в тренерский штаб Симоне Индзаги. Его контракт с клубом истекает грядущим летом.

Игрок выступает за миланский клуб с 2020-го года, когда перешел в стан «нерадзурри» из «Ромы».

В текущей кампании защитник является игроком запаса. В этом сезоне ветеран провел лишь в 4 матча, в которых отыграл 44 минуты.

Напомним, «Эвертону» предложен звездный игрок «Интера» на фланг Миколенко.

Павел Харченко
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Интер Александр Коларов

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