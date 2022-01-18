«Интер» впервые за год не забил в матче Серии А
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Серб повесит бутсы на гвоздь за полгода до окончания контракта
17:35
Александр Коларов / фото - FC Inter
Защитник «Интера» Александр Коларов в ближайшие дни объявит о завершении карьеры, сообщает Calciomercato.
36-летний серб повесит бутсы на гвоздь прямо посреди сезона и войдет в тренерский штаб Симоне Индзаги. Его контракт с клубом истекает грядущим летом.
Игрок выступает за миланский клуб с 2020-го года, когда перешел в стан «нерадзурри» из «Ромы».
В текущей кампании защитник является игроком запаса. В этом сезоне ветеран провел лишь в 4 матча, в которых отыграл 44 минуты.
Напомним, «Эвертону» предложен звездный игрок «Интера» на фланг Миколенко.
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