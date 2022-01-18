Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды

Серб повесит бутсы на гвоздь за полгода до окончания контракта

Александр Коларов / фото - FC Inter

Защитник «Интера» Александр Коларов в ближайшие дни объявит о завершении карьеры, сообщает Calciomercato.

36-летний серб повесит бутсы на гвоздь прямо посреди сезона и войдет в тренерский штаб Симоне Индзаги. Его контракт с клубом истекает грядущим летом.

Игрок выступает за миланский клуб с 2020-го года, когда перешел в стан «нерадзурри» из «Ромы».

В текущей кампании защитник является игроком запаса. В этом сезоне ветеран провел лишь в 4 матча, в которых отыграл 44 минуты.

Напомним, «Эвертону» предложен звездный игрок «Интера» на фланг Миколенко.