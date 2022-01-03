37-летний Тьяго Силва продлил контракт с «Челси»

Озвучен срок нового соглашения бразильца с лондонским клубом

Фото - ФК Челси

Защитник Тьяго Силва продлил контракт с «Челси». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бразилец переподписал действующее соглашение еще на год. Таким образом 37-летний связан отношениями с лондонцами до конца сезона-22/23.

Бывший футболист сборной Бразилии перешел в ряды «синих» из ПСЖ летом 2020 года. С тех пор провел 56 матчей, забив четыре мяча и оформив два ассиста.

Накануне «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки (2:2).