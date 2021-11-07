Федорчук: «В матче со «Львовом» у «Динамо» могут возникнуть проблемы»
Ветеран «Руха» провел свой 250-й матч в УПЛ
Федорчук успел поиграть за большое количество команд
Валерий Федорчук / Фото: Twitter
33-летний полузащитник «Руха» Валерий Федорчук провел юбилейную 250-ю игру в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины.
До выступлений в «Рухе» Федорчук играл в составе «Львова», «Кривбасса», «Днепра», «Карпат», «Волыни», «Динамо», «Вереса» и «Мариуполя».
В рамках УПЛ Федорчук забил 21 мяч, сделал 16 голевых передач, отметился 4-мя удалениями.
В 14-м туре УПЛ «Рух» проиграл «Черноморцу» (3:4).
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