Ветеран сборной Швеции: «В последние годы Украина шла в правильном направлении»
Защитник сборной Швеции Микаэль Лустиг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины. Также опытный игрок отметил, что команду недооценивают в Европе.
Мне очень не нравится то, что думают в Европе о Швеции. Нас критикуют за скучный футбол, и это факт. Да, мы недовольны своей игрой, но при этом мы набирали очки в группе. Если бы мы из нее не вышли, критика в СМИ была бы куда острее.
Мы и в дальнейшем сделаем все возможное, чтобы выиграть следующий матч с Украиной. Я думаю, что нас ждет очень серьезная борьба. Наш рядовой болельщик, который не изучает сборную Украины, видит в победе над ней простую задачу.
А вот они были номером один посева в своей группе. Это означает, что в последние годы украинцы двигались в правильном направлении. Нам предстоит тяжелый поединок, но мы подходим к нему в хорошей форме.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть во вторник, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.