Ветеран сборной Швеции: «В последние годы Украина шла в правильном направлении»

Микаэль Лустиг / Фото - РИА Новости

Защитник сборной Швеции Микаэль Лустиг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины. Также опытный игрок отметил, что команду недооценивают в Европе.

Мы и в дальнейшем сделаем все возможное, чтобы выиграть следующий матч с Украиной. Я думаю, что нас ждет очень серьезная борьба. Наш рядовой болельщик, который не изучает сборную Украины, видит в победе над ней простую задачу.

А вот они были номером один посева в своей группе. Это означает, что в последние годы украинцы двигались в правильном направлении. Нам предстоит тяжелый поединок, но мы подходим к нему в хорошей форме.