Форвард «Барселоны»: «Незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом для нас»
Вейналдум готов перейти в «Барселону»
Каталонцы сделали предложение игроку
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум готов сменить клуб летом.
30-летний голландец не будет продлевать контракт с «красными» и намерен перебраться в Испанию. Каталонцы уже сделали предложение футболисту, сообщает footballinsider247.com.
Ранее Джоржиньо заявил, что пока не думает о контракте с «Ливерпулем». Он завершается в конце сезона.
Накануне, «Барса» вылетела из Лиги чемпионов, а вот «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала.
Комментарии 0