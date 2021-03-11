Вейналдум готов перейти в «Барселону»

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум готов сменить клуб летом.

30-летний голландец не будет продлевать контракт с «красными» и намерен перебраться в Испанию. Каталонцы уже сделали предложение футболисту, сообщает footballinsider247.com.

Ранее Джоржиньо заявил, что пока не думает о контракте с «Ливерпулем». Он завершается в конце сезона.

Накануне, «Барса» вылетела из Лиги чемпионов, а вот «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала.