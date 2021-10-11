Вейналдум: «Не могу сказать, что полностью всем доволен в ПСЖ»

Полузащитник хочет больше играть

Фото: Marca

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум рассказал Goal.com, что не очень доволен своим положением в команде.

«Не могу сказать, что полностью всем доволен. Ситуация складывается не так, как я бы хотел. В последние годы я постоянно играл, был в форме, все получалось здорово. Сейчас ситуация иная, нужно к этому привыкнуть. Я действительно ждал следующего шага в карьере, но все пока складывается вот так. Это очень непросто. Это футбол, я должен принять это. Я боец и должен сохранять позитивный настрой и работать, чтобы все исправить».

Он перешел в ПСЖ бесплатно летом. Его также активно вела «Барселона».

Пять лет полузащитник провел в «Ливерпуле».