Спортивный директор ПСЖ: «Мы тратим на трансферы меньше, чем другие клубы»
Вейналдум: «Не могу сказать, что полностью всем доволен в ПСЖ»
Полузащитник хочет больше играть
11 октября 18:10
Фото: Marca
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум рассказал Goal.com, что не очень доволен своим положением в команде.
«Не могу сказать, что полностью всем доволен. Ситуация складывается не так, как я бы хотел. В последние годы я постоянно играл, был в форме, все получалось здорово.
Сейчас ситуация иная, нужно к этому привыкнуть. Я действительно ждал следующего шага в карьере, но все пока складывается вот так. Это очень непросто. Это футбол, я должен принять это. Я боец и должен сохранять позитивный настрой и работать, чтобы все исправить».
Он перешел в ПСЖ бесплатно летом. Его также активно вела «Барселона».
Пять лет полузащитник провел в «Ливерпуле».
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