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Вейналдум разочаровался в ПСЖ и хочет уйти из команды
Голландец мало играет
12:51
Фото: PSG
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум хочет уйти из команды.
Голландец недоволен количеством времени, которое получает в команде. Он надеялся играть больше.
На его счету 14 игр в нынешнем сезоне Лиги 1, но большую их часть он выходил на замену. Голландец разочарован и хочет уйти, сообщает Goal.com.
Он надеется сменить клуб уже зимой. Правда, в ПСЖ Вейналдум перешел летом свободным агентом.
Также летом он отклонил предложение от «Барселоны».
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