Вейналдум разочаровался в ПСЖ и хочет уйти из команды

Голландец мало играет

Фото: PSG

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум хочет уйти из команды.

Голландец недоволен количеством времени, которое получает в команде. Он надеялся играть больше.

На его счету 14 игр в нынешнем сезоне Лиги 1, но большую их часть он выходил на замену. Голландец разочарован и хочет уйти, сообщает Goal.com.

Он надеется сменить клуб уже зимой. Правда, в ПСЖ Вейналдум перешел летом свободным агентом.

Также летом он отклонил предложение от «Барселоны».