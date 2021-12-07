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Вейналдум разочаровался в ПСЖ и хочет уйти из команды

Голландец мало играет
Футбол Лига 1 (Франция)
12:51
Вейналдум разочаровался в ПСЖ и хочет уйти из команды
Фото: PSG

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум хочет уйти из команды.

Голландец недоволен количеством времени, которое получает в команде. Он надеялся играть больше.

На его счету 14 игр в нынешнем сезоне Лиги 1, но большую их часть он выходил на замену. Голландец разочарован и хочет уйти, сообщает Goal.com.

Он надеется сменить клуб уже зимой. Правда, в ПСЖ Вейналдум перешел летом свободным агентом.

Также летом он отклонил предложение от «Барселоны».

Андрей Усмонов
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ПСЖ Жоржиньо Вейналдум

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