Вейналдум ведет переговоры с «Баварией»

Голландский хавбек летом может сменить АПЛ на Бундеслигу





Жоржиньо Вейналдум / Фото - thisisanfield

«Бавария» вступила в переговоры с хавбеком «Ливерпуля». Об этом сообщаетАгенты игрока сборной Нидерландов уже связались с немецким клубом и начали вести переговоры. Сам голландец хотел бы продолжить карьеру в «Баварии».Контракт 30-летнего игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года.В текущем сезоне Вейналдум принял участие в 37 матчах, отметившись 2 результативными ударами.Ранее сообщалось, что следующим клубом египетского форварда «Ливерпуля»