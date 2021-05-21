Вейналдум может стать игроком «Баварии»
Вейналдум ведет переговоры с «Баварией»
Голландский хавбек летом может сменить АПЛ на Бундеслигу
14:29
Жоржиньо Вейналдум / Фото - thisisanfield«Бавария» вступила в переговоры с хавбеком «Ливерпуля» Жоржиньо Вайналдумом. Об этом сообщает Sport1.de.
Агенты игрока сборной Нидерландов уже связались с немецким клубом и начали вести переговоры. Сам голландец хотел бы продолжить карьеру в «Баварии».
Контракт 30-летнего игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года.
В текущем сезоне Вейналдум принял участие в 37 матчах, отметившись 2 результативными ударами.
Ранее сообщалось, что следующим клубом египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха может стать парижский ПСЖ.
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